Nach der Veräußerung des Geschäftsbereichs Business and Operations Support Systems (i-new) konzentriert sich die cyan AG auf das wachstumsstarke Cybersecurity-Geschäft. cyan bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetz-Internetanbietern, Mobilfunkanbietern und Finanzdienstleistern an. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkte in die Infrastruktur von Geschäftspartnern integriert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 15. April um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Thomas Kicker, CEO der cyan AG & mit Markus Cserna, CTO der cyan AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-04-15-14-00/CYR-GRzur Verfügung gestellt.





