Die Aktie von Coca-Cola-Konkurrent und Erfrischungsgetränkehersteller PepsiCo kann am Montag bereits in der US-Vorbörse deutlich zulegen. Eine Analysten-Empfehlung der Großbank Morgan Stanley beflügelt den Kurs.Das Team um Analyst Dara Mohsenian, der mit einer Trefferquote von 69 Prozent in der Spitzengruppe des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks landet, hat die Aktie von PepsiCo auf "Übergewichten" heraufgestuft und nennt das Unternehmen einen "Top Pick". Das Unternehmen stehe vor einem Wendepunkt und sei deutlich unterbewertet. Unternehmen vor fundamentalem Wendepunkt Als Grund für seine Einschätzung nennt Mohsenian die Preissetzungsmacht des Herstellers von …