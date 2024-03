Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5516/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #611: - ATX etwas fester- Warimpex stark- In den News: Neuigkeiten von Valneva, Pierer Mobility, AT&S- Research zu Post- Lenzing zu Nachhaltigkeit vs. Zahlen- Traurige Nachrichten für Kapitalmarktfans in Europa- weiter gehts im Podcast Links:- Börsenradio Live-Blick 18/3: DAX startet gut in Woche 12, SAP mit vollkommen irren Volumina, Airbus ist Boeing-Profiteur Hören: https://open.spotify.com/episode/4K9W13oDcc4sfa45xsy1BZ- Intern für Börsepeople: ...

