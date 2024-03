© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Der CEO von Palantir, Alex Karp, hat in einem Interview mit CNBC gegen Shortseller gewettert. Er liebe es, "Shortseller zu verbrennen", die gegen "großartige Unternehmen" wetten, um ihren Kokainkonsum zu finanzieren.In einem Interview mit CNBC sagte Palantir-CEO Alex Karp vergangene Woche, dass er sich darüber freue, dass Trader, die Palantir shorten, nun weniger Geld für Kokain ausgeben können, da die Aktien des Softwareunternehmens in diesem Jahr um 43 Prozent gestiegen sind. Wenn eine Aktie steigt, müssen Shortseller die Aktien zurückkaufen, was mit einem großen Verlust verbunden sein kann. "Ich liebe es, Leerverkäufer zu verbrennen", sagte Karp. Und weiter: "Es gibt fast nichts, was …