Die Palfinger AG hat ähnlich wie Stefan (Pierer) Ende Jänner 2024 (ich hatte dir hier berichtet) ihr Investment in der Oberbank AG versilbert und kürzlich 11.978 Aktien für 833.669 Euro (das sind 69,60 Euro je Aktie) verkauft. Die Aktie der Oberbank AG ist derzeit auf einem Höhenflug, die Bank will heuer für das Geschäftsjahr 2023 (Zahlen gibt es am 3. April) eine Dividende (Hauptversammlung am 13. ...

