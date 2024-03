MOUNTAIN VIEW, Kalifornien - Alphabet, die Unternehmensholding von Google, wird einem Bericht zufolge in Zukunft das iPhone von Apple mit KI-Funktionen ausstatten. Die Aktie von Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL, ISIN: US02079K3059) legte heute in den USA im vorbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...