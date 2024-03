Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche dürften die Märkte der wichtigen geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan (BoJ) am 19. März besondere Aufmerksamkeit schenken, so die Analysten von Postbank Research.Während die Spekulationen über eine mögliche geldpolitische Änderung zunehmen würden, würden die Analysten diesen Schritt im April für wahrscheinlicher halten, da die BoJ bisher eine vorsichtige Haltung eingenommen habe und die Auswirkungen der kürzlich durchgeführten Lohnerhöhungen in der Industrie besser einschätzen könne. Unabhängig davon könnte die People's Bank of China (PBoC) am 20. März den Ein-Jahres-Leitzins senken, nachdem sie im vergangenen Monat den Fünf-Jahres-Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt habe. ...

