Wien (www.fondscheck.de) - Das Multi-Family-Office Finvia hat Michael Jänsch, der zu Jahresbeginn als Co-CEO zu dem Unternehmen gekommen war, zum alleinigen CEO ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Mitgründer Torsten Murke, bisheriger Co-CEO, wechsle in den Beirat von Finvia, wie es in einer Mitteilung heiße. Jänsch verfüge über langjährige Erfahrung in der Betreuung hochvermögender Familien und der Führung von spezialisierten Teams. Vor seinem Wechsel zu Finvia sei Jänsch Vorstand im Focam Family Office und zuvor in der Geschäftsleitung des deutschen UHNWI- und Family-Office-Segments bei Oddo BHF gewesen. ...

