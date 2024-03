Das Verbot für neue Diesel-Pkw, das ab 2025 auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln in Kraft treten sollte, wird wohl gekippt. Hintergrund ist ein Regierungswechsel, der die Volkspartei (PP) an die Macht gebracht hat. Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, will die seit vergangenem Jahr regierende Volkspartei die von der linken Vorgängerregierung beschlossene Regelung aussetzen, wonach ab 2025 ein Zulassungsverbot für neue Diesel greifen soll. ...

