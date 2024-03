Elliott Wellen Analyse DAX Index 18.3.2024 Sehr geehrte Damen und Herren, beim DAX-Index ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dieser seit dem 28.9.2022 (11.862,84 Punkten) innerhalb einer komplexen Zig Zag Korrekturformation in Aufwärtsrichtung befindet. In der ersten Kursgrafik ist zunächst der zu analysierende Kursverlauf zu sehen. Der Startpunkt ist mit einem roten Kreis gekennzeichnet. DAX Index Chart 1: Aufgrund des in der nächsten Grafik umkreisten Bereichs erscheint eine Impulsstruktur als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...