Element79 Gold - Verkauf von Maverick Springs jetzt mit höherem Cash-Anteil

Anzeige / Werbung Die australische Green Power Metals will das Maverick Springs-Projekt von Element79 erwerben - und will dafür nun einen höheren Cash-Anteil auf den Tisch legen. Während die kanadische Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) sich darauf konzentriert, die historische Gold- und Silbermine Lucero wieder in Produktion zu bringen, läuft parallel der Verkauf der Nevada-Assets des Unternehmens. Insbesondere die Veräußerung des früheren Flaggschiffprojekts Maverick Springs könnte sich als einträglich erweisen. Jetzt gab es dazu ein interessantes Update. Wie Element79 nämlich mitteilte, haben "produktive Verhandlungen" mit den australischen Interessenten - Green Power Minerals bzw. in Kürze Sun Silver Limited - zu einer Anpassung der verbindlichen Optionsvereinbarung zum Kauf von Maverick Springs geführt. Das angepasste Abkommen sieht vor, dass Element79 statt "Stammaktien im Gegenwert von 1,5 Mio. CAD" nun 3,5 Mio. Stammaktien der Australier erhält. Gleichzeitig steigt der Cash-Anteil von 4,0 auf 4,4 Mio. CAD. Alle anderen Konditionen bleiben unberührt. Green Power / Sun Silver hat die Kaufoption für das Maverick Springs-Projekt, das bereits über eine Ressourcenschätzung verfügt, bereits mehrmals - kostenpflichtig - verlängert und nun bis zum 10. Juli dieses Jahres Zeit, sich endgültig zu entscheiden. Element79-CEO James Tworek sieht den neuen Deal sehr positiv. "Diese Änderungen stärken nicht nur die strategische Partnerschaft zwischen Element79 und Green Power, sondern stehen auch im Einklang mit unserer langfristigen Vision für das Projekt Maverick Springs", erklärte er. "Die Anpassungen in der Betrachtung unterstreichen unser Engagement, die Wertschöpfung für die Aktionäre mit strategischen Partnerschaften in Einklang zu bringen, eine robuste Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum der Betriebe von Element79 zu gewährleisten und die fortgesetzte Entwicklung unserer Schlüsselprojekte zu erleichtern und gleichzeitig unsere Position im Bergbausektor zu stärken." Zu den Plänen des Unternehmens für das Lucero-Projekt konnten wir kürzlich in Toronto ein Interview mit CEO Tworek führen:

