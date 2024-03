Sendungen an die Packstation durften bislang nur mit der Deutschen Post und DHL transportiert werden, alle anderen Paketdienste konnten dort verständlicherweise nichts ablegen. Jetzt will DHL mit Onestopbox eine neue Lösung für alle Anbieter schaffen. Verbraucher:innen, die ihre Pakete an eine Packstation geliefert bekommen wollen, müssen traditionell auf die Deutsche Post beziehungsweise DHL setzen. Denn nur das Unternehmen hat Zugriff auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...