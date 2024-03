Wien (ots) -Information zur Sanierungsplantagsatzung der SIGNA Prime SelectionAm Montag, 18.03.2024 fand am Handelsgericht Wien die Sanierungsplantagsatzung statt.Sanierungsplantagsatzung der SIGNA Prime Selection AGIm Sanierungsverfahren der SIGNA Prime Selection AG haben zur Sanierungsplantagsatzung bis dato 475 Gläubiger in Summe rund EUR 12,8 Milliarden angemeldet, davon EUR 6,2 Milliarden bedingt. Derzeit sind rund EUR 5,9 Milliarden anerkannt.In der Abstimmung wurden sowohl die Kopf- als auch die Kapitalmehrheit erreicht und der Treuhandsanierungsplan somit von den Gläubigern angenommen. Der Sanierungsplan soll nach Erfüllung der vereinbarten Bedingungen zeitnah gerichtlich bestätigt und rechtswirksam werden. Die SIGNA Prime Selection AG beabsichtigt die Bestätigungsvoraussetzungen bereits bis Ende April 2024 zu erfüllen. In diesem Zusammenhang soll auch die Hauptversammlung Anfang April 2024 noch befasst werden.Den Gläubigern wird damit das gesamte verwertbare Vermögen zur Befriedigung ihrer Forderungen zur Verfügung gestellt und nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes der ABEL Rechtsanwälte GmbH als Treuhänderin übergeben.Ein Sanierungsverfahren ist nicht öffentlich. Die SIGNA Prime Selection AG hat der Veröffentlichung dieser Presseerklärung zugestimmt.Pressekontakt:für ABEL Rechtsanwälte GmbH:Gaisberg Consulting GmbHMag. Thomas HuemereMail: thomas.huemer@gaisberg.eu+43 (0) 664 884 464 27Original-Content von: Gaisberg Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120433/5738225