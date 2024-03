Nach der Talfahrt der Varta Aktie auf 13,085 Euro am Freitag gibt es heute zwar zwischenzeitlich eine spürbare Erholung. Doch schon beim frühem "Gegenwind" am charttechnischen Widerstand um 14,605 Euro bricht diese in sich zusammen. Aktuell findet sich Vartas Aktienkurs bei 13,71 Euro wieder, liegt damit leicht unter dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag. ...

