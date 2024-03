© Foto: Jochen Tack - picture alliance



Das anstehende Bitcoin-Halving zieht die Krypto-Welt in ihren Bann. Diese vier Coins haben wegen ihrer Korrelation zur beliebtesten Kryptowährung jetzt Potenzial.Die nahende Halbierung von Bitcoin im April zieht alle Blicke der Krypto-Gemeinde auf sich, eine Welle der Vorfreude schwappt durch den Markt. Historisch gesehen hat der Bitcoin-Preis nach früheren Halbierungen häufig zugelegt, eine Entwicklung, die viele Investoren erneut erwarten. Mit Bitcoin im Zentrum des Interesses rücken auch andere Kryptowährungen in den Fokus, die von der Halbierung profitieren könnten. Ethereum, bekannt für seine enge Preisbindung an Bitcoin, könnte trotz jüngster Diversifizierung wieder im Gleichklang mit …