Mainz (ots) -Woche 12/24Mi., 20.3.Bitte Programmänderung ab 12.10 Uhr beachten:12.10 ARD-Mittagsmagazin13.00 Heute im Parlament (HD/UT)Regierungserklärung zum EU-GipfelReporterin: Ines TramsModeration: Patricia Wiedemeyer(Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. "ARD-Mittagsmagazin" wird ab13.00 Uhr weiterhin über die ARD ausgestrahlt. "heute - in Deutschland" entfällt.)--------------------20.15 Ghostbusters: LegacyBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription--------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:23.05 Die Spur (HD/UT)Glaube, Macht, IdeologieDas gefährliche Netz der AbtreibungsgegnerFilm von Sarah Ulrich und Ciara Cesaro-TadicKamera: Leonard Bendix, Lars SchwellnusDeutschland 2024---------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:4.00 Die Spur (HD/UT)Glaube, Macht, IdeologieDas gefährliche Netz der AbtreibungsgegnerFilm von Sarah Ulrich und Ciara Cesaro-Tadic(von 23.05 Uhr)Kamera: Leonard Bendix, Lars SchwellnusDeutschland 2024Fr., 22.3.Bitte Beginnzeitänderungen und Ergänzung beachten:11.15 sportstudio live. . .ca. 12.25 UhrEiskunstlauf-WMKür der Paare. . .Skeleton-WeltcupMännerZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Martin Wolff. . .12.40 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.30)(Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen.)---------------------23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Lesestoff und LesefesteDer Bücherfrühling 2024Woche 13/24Sa., 23.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:9.15 sportstudio liveWeltcup Skispringen, FinaleSkifliegen, Team Männer, 1. DurchgangÜbertragung aus Planica/SlowenienKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 10.15 UhrEishockey: DELPlayoffs Viertelfinale Spiel 3Eisbären Berlin - Adler MannheimKommentator: Konstantin Klostermannca. 10.25 UhrWeltcup Skispringen, FinaleSkifliegen, Team Männer, 2. DurchgangÜbertragung aus Planica/SlowenienKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freund-------------------------zu Sa., 23.3.ca. 11.15 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleAbfahrt FrauenÜbertragung aus Saalbach/ÖsterreichKommentator: Julius HilfenhausModeration: Amelie StiefvatterExperte: Marco Büchelca. 12.25 UhrBob-WeltcupMonobob FrauenZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Martin Wolffca. 12.40 UhrBob-WeltcupZweierbob MännerZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Martin Wolffca. 12.50 UhrEiskunstlauf-WMKür der FrauenZusammenfassung aus Montreal/KanadaKommentatorin: Petra BindlFreestyle-Weltcup, Finale bei sportstudio.de:Skicross aus Idre Fjäll/Schweden mit Kommentator Marc Windgassenab 12.00 Uhr im Livestream13.00 heute Xpress (VPS 12.18)13.05 Heiraten ist nichts für Feiglinge (VPS 12.20)14.35 heute Xpress (VPS 15.20)14.40 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 15.25)15.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 15.24/HD/AD/UT)Mord in der MolkereiSven Hansen Igor JefticTobias Hartl Michael A. GrimmMichael Mohr Max MüllerMiriam Stockl Marisa BurgerMarie Hofer Karin ThalerPatrizia Ortmann Diana StaehlyPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander Dudaund andereBuch: Claudia LeinsRegie: Jörg Schneider(Erstsendung 17.2.2015)16.10 Die Rosenheim-CopsVertrauen ist gut, Kontrolle ist besser(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen."Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley" entfällt.)So., 24.3.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ausdruck beachten:10.30 sportstudio livve. . .ca. 12.20 UhrBob-Weltcup, FinaleZweierbob Frauen und ViererbobZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Martin Wolffca. 12.40 UhrEiskunstlauf-WMKür der Männer und im EistanzZusammenfassung aus Montreal/KanadaKommentatorin: Petra Bindl12.50 heute Xpress (VPS 12.15)12.55 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 12.20)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 31.5.2020)Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 14.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 14/24Sa., 30.3.Bitte Programmänderung beachten:17.35 plan b: Gold richtig (HD/UT)Neue Wege in der SchmuckherstellungFilm von Jasmin Cilesiz(Erstsendung 19.11.2022)Fidschi/Deutschland/Uganda/Afghanistan 2022("plan b: Grün und exotisch" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5738262