Lange schauten Anleger von Qualcomm der Performance anderer Halbleiteraktien hinterher, seit dem Herbst allerdings geht es in der Aktie rund. Auch zum Wochenauftakt gelingen nach einer Meldung weitere Gewinne.Es dauerte lange, bis sich Anleger auch für Qualcomm begeistern konnten ... Zwar konnte sich in den vergangenen zwölf Monaten auch die Aktie von Halbleiterkonzern Qualcomm um 45 Prozent steigern, bis Anleger mit dem Spezialisten für Kommunikations- und Breitbandhalbleiter sowie sogenannten System-on-Chips warm wurden, dauerte es allerdings lange. Erst im Herbst zündete Qualcomm den Turbo und konnte so von der Rallye bei Halbleiter- und KI-Aktien profitieren. Gegenüber dem Verlaufstief …