Halle/MZ (ots) -



Sozialjobs sind vielfach der gesellschaftliche Kitt, der alles zusammenhält. Bröckelt er, bröckelt eine Gesellschaft. Insofern müsste Umsteuern eine Selbstverständlichkeit sein. Sie ist es aber nicht. Soziale Berufe werden in Krisenzeiten wertgeschätzt. Danach verliert sich das. Sie sind dem Primat marktwirtschaftlicher Prinzipien unterworfen, was den Menschen, um den sich soziale Dienste drehen, zum Kostenfaktor degradiert.



Dazu kommen neue Verteilungskämpfe. Das ist vor allem der um den Wehretat, der sich durch die Bedrohung aus Russland absehbar kräftig erhöhen muss. Dazu kommt der Dauerbrenner Klimawandel. Die generelle Frage ist, was Sozialberufe einer Gesellschaft wert sind. Die Erfahrung lehrt leider, dass das nicht viel ist.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5738268

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken