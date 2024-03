Krypto News: Arbitrum kurz vor Durchbruch?

Arbitrum, eine führende Skalierungslösung für Ethereum, hat durch die Steigerung der Effizienz bei der Ausführung von Transaktionen zuletzt an Popularität unter Ethereum-Nutzern gewonnen. Als Erweiterung des Basis Layer von Ethereum trägt Arbitrum dazu bei, die Leistung des Netzwerks zu verbessern und die hohen Gebühren, die dessen Wachstum gefährden könnten, zu reduzieren.

Ethereum-Nutzer stehen vor der Entscheidung, zu schnelleren und kostengünstigeren Blockchains wie Solana, Fantom oder Avalanche zu wechseln, auf die erwarteten Upgrades von Ethereum zu warten oder Arbitrum in Betracht zu ziehen.

Kürzlich kündigte Arbitrum das Orbit Expansion Program an, ein fortschrittliches Vorhaben, das die Schaffung benutzerdefinierter Layer 2 (L2) und Layer 3 (L3) Chain, die sich auf Ethereum abstützen, ermöglicht.

Arbitrum Orbit, Quelle: https://docs.arbitrum.io/launch-orbit-chain/orbit-gentle-introduction

Arbitrum's Orbit Expansion Program ist eine neuartige Initiative, die es Entwicklern ermöglicht, eigene Blockchains innerhalb des Arbitrum-Ökosystems zu erstellen. Dieses Programm bietet eine benutzerfreundliche Plattform für die Entwicklung von maßgeschneiderten Ethereum-basierten Layer-2 (L2) oder Layer-3 (L3) Chains, was Entwicklern eine größere Flexibilität und Skalierbarkeit für Blockchain-Anwendungen ermöglicht.

Entwickler können mit diesem Programm ohne Erlaubnis eigene Chains aufsetzen, die direkt auf Ethereum oder anderen Ethereum L2-Lösungen wie Arbitrum One oder Arbitrum Nova abgerechnet werden können. Das Programm integriert ein Gewinnbeteiligungsmodell, das innovative und nachhaltige Entwicklung im Ethereum-Ökosystem unterstützt. Ein Teil der durch das Programm generierten Gewinne wird in die Arbitrum Developers Association investiert, was die Entwicklung der Kerninfrastruktur von Arbitrum weiter vorantreiben soll.

Technische Analyse

Der Kurs hat in den letzten Tagen einiges an Schwankungen erlebt, wobei der MACD (Moving Average Convergence Divergence) aktuell eine Konvergenz zeigt, was auf eine mögliche Stabilisierung oder Trendumkehr hindeuten könnte. Der RSI (Relative Strength Index) liegt nahe der neutralen 50er-Marke, was auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Kauf- und Verkaufsdruck schließen lässt. Nach einem sichtbaren Rückgang hat sich der Kurs stabilisiert und schwankt seitdem innerhalb einer engeren Preisspanne.

Das Handelsvolumen zeigt keine außergewöhnlichen Ausschläge, was auf ein derzeit ruhiges Marktumfeld hindeutet. Diese technischen Indikatoren deuten auf eine aktuelle Phase der Konsolidierung hin, wobei der Token in der aktuellen Situation viel Potential für Aufwärtsbewegungen birgt.

Analysten sehen langfristiges Potential

Laut der Analyseplattform WalletInvestor, die sich auf technische Analysen spezialisiert hat, wird ARB (Arbitrum) als Investment mit einer einjährigen Perspektive positiv bewertet, trotz einer aktuellen Performance-Indexbewertung von C. Für das Jahr 2025 prognostiziert WalletInvestor einen durchschnittlichen Preis von 4,803 US-Dollar für ARB. Dies entspräche einer Rendite von 126,9 % für das Jahr 2025. Die Prognose sieht weiterhin steigende Renditen für die Folgejahre vor: 258,9 % für 2026, 390,5 % für 2027 und 521,7 % für 2028. Die Einschätzung der Plattform besagt, dass die Preisentwicklung von ARB über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg eine bullische Tendenz aufweist.

Während die 127% Steigerung bis 2025 als passable gelten, bietet ein junges Projekt schon im Presale bis zu 365%. 5thSCAPE will den Bereich der Virtuellen Realität mit Entertainment, Spielen Bildung und Hardware auf das nächste Level heben.

Hier mehr zu 5th Scape erfahren

Einige der Vorteile von 5SCAPE, Quelle: https://5thscape.com

Neues Level des Entertainment

5th Scape (5SCAPE) verkörpert ein Krypto-Projekt, das sich auf die Entwicklung eines Ökosystems für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) konzentriert. Mit der Absicht, ein umfangreiches Netzwerk für AR- und VR-Inhalte zu etablieren, will 5th Scape die Brücke zwischen der Kryptowelt und innovativen Technologien schlagen.

Mit Plänen für Spiele, die eine breite Palette von VR-Headsets unterstützen, zielt das Projekt darauf ab, eine neue Dimension des Gamings zu erschließen. Die angekündigten Spiele wie Cage Conquest und Epic Cricket Arena deuten auf die Vielfalt und das Potenzial der Entwicklungen hin, die das Team anstrebt.

Der Vorverkauf des 5SCAPE-Tokens gewinnt an Fahrt und stellt das Herzstück des Projekts dar. Der Token soll als universelles Zahlungsmittel innerhalb des Ökosystems fungieren, wobei Inhaber Vorteile wie Rabatte und Belohnungen durch Staking-Mechanismen erhalten. Die Möglichkeit zur Abstimmung über Projektförderungen verleiht den Token-Inhabern eine Stimme im Entwicklungsprozess, was die dezentrale Natur des Projekts unterstreicht.

Schon auf Messen und Veranstaltungen zu finden, Quelle: https://5thscape.com/

Die Tokenomics von 5SCAPE hat Gesamtangebot von 5,21 Milliarden Token, von denen ein Großteil im Rahmen des Vorverkaufs angeboten wird. Der mehrstufige Vorverkaufsprozess soll die Mittelakquise unterstützen und dabei eine schrittweise Steigerung des Tokenpreises vorsehen.

Derzeit können die Tokens noch für 0,215US-Dollar gekauft werden, was bis zum Launch einer Rendite von 365% entspricht. Dabei spielt die Liquiditätssicherung für Börsen eine wesentliche Rolle. Der Verkauf erfolgt unter Berücksichtigung eines Vesting-Zeitplans, der sicherstellt, dass die Verteilung der Token in einer kontrollierten Weise stattfindet, um einen schnellen Abverkauf nach dem Launch zu verhindern.

Das Projekt steht an der Schnittstelle zweier hochdynamischer Sektoren - Kryptowährungen und Technologien - und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir spielen und interagieren, grundlegend zu verändern. Anleger haben die Möglichkeit, sich durch den Vorverkauf zu engagieren und könnten dabei von den fortschrittlichen Entwicklungen in AR und VR profitieren.

Hier 5SCAPE Token noch im Vorverkauf sicher

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.