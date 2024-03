Vaduz (ots) -Jedes Jahr wird das schönste Buch aus Liechtenstein ausgezeichnet. Eine Jury bewertet im Rahmen des Wettbewerbs "Schönste Bücher aus Liechtenstein" die Gestaltung, das heisst das handwerkliche Können der Buchproduktion. Beim Wettbewerb für das Jahr 2023 wurden insgesamt 26 Publikationen eingereicht.Am Ende überzeugten zwei Bücher. Die Jury hat den zwei Büchern das Prädikat "Ausgezeichnet" verliehen. Sie sind die schönsten Bücher aus Liechtenstein 2023. Fünf weitere Bücher, drei davon wurden von der Jury zusammen bewertet, wurden mit einer "Lobenden Anerkennung" ausgezeichnet.Kulturminister Manuel Frick übergab den diesjährigen Preisträgern am Montagabend, 18. März 2024, die in Kooperation mit der Kunstschule Liechtenstein neugestalteten Urkunden. "Möge dieser Wettbewerb uns daran erinnern, dass in einer Welt voller Technologie und E-Books das gedruckte Buch immer noch eine unvergleichliche Kraft besitzt, um uns zu berühren und zu bereichern", sagte Regierungsrat Manuel Frick.Die beiden "Schönsten Bücher aus Liechtenstein" nehmen automatisch am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" teil und werden auf der Leipziger Buchmesse Ende März sowie auf der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober präsentiert.Die Preisträger 2023 sind:"Ausgezeichnet 2023"Titel: Klaräpfel - Eine Erzählung in 75 Bildern von Patricia Büchel und Helena Becker (Papierschnitte)Verlag: Edition Eupalinos, SchaanGestaltung: Hansjörg Quaderer, Edition Eupalinos, SchaanDruck: Wolf Druck AG, TriesenBindung: Buchbinderei Grollimund AG, Reinach"Ausgezeichnet 2023"Titel: Kunststück - Bad RagartzHerausgegeben von der Stiftung Schweizerische Triennale der Skulptur, Bad RagazVerlag: Verlagshaus Seidel & Schütz, ZürichGestaltung: Rebekka Good, Büro für Gebrauchsgraphik AG, VaduzDruck: Wolf Druck AG, TriesenBindung: Buchbinderei Grollimund AG, Reinach"Lobende Anerkennung 2023"Titel: Kunstschule to go!Herausgebende Institution: Kunstschule Liechtenstein, NendelnGestaltung: Studio Lametta, LuzernDruck: Engelberger Druck AG, StansBindung: Buchbinderei Grollimund AG, Reinach"Lobende Anerkennung 2023"Titel: Spiegel der NaturHerausgegeben von Michael Jakob, Genf, Eva Raffel, BerlinVerlag: Silvana Editoriale, MailandGestaltung: Ewald Frick, VaduzDruck: Esperia SRL, Lavis (I)Bindung: Esperia SRL, Lavis (I)Titel: Seeds of KnowledgeHerausgeben von Michael Jakob, GenfVerlag: Silvana Editoriale, MailandGestaltung: Ewald Frick, VaduzDruck: Esperia SRL, Lavis (I)Bindung: Esperia SRL, Lavis (I)Titel: Rara HerbariaHerausgeben von Michael Jakob, Genf, Lucia Tongiorgi Tomasi, PisaVerlag: Silvana Editoriale, MailandGestaltung: Ewald Frick, VaduzDruck: Esperia SRL, Lavis (I)Bindung: Esperia SRL, Lavis (I)"Lobende Anerkennung 2023"Titel: Wurz und Zirp und der Stein des Schellenbergsvon Daniel Fehr (Text) und Luigi Olivadoti (Illustrationen)Herausgeben von Liechtensteiner Unterland Tourismus, RuggellVerlag: Edition Fuchs & Hase, TriesenGestaltung: Cornelia Eberle, Atelier Est., RuggellBild: Luigi Olivadoti, ZürichDruck: Grafisches Centrum Cuno, Calbe (D)Bindung: Grafisches Centrum Cuno, Calbe (D)Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja DeuringT +423 236 60 10Tanja.Deuring@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917087