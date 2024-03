Analysten von Morgan Stanley nennen das Kursziel 190 $, immerhin fast 11 % über dem aktuellen Kursniveau. Und zwar nachdem "PEP" (Nasdaq-Kürzel) heute schon 4,55 % zugelegt hat. Viertbeste Tagesperformance im S&P 500.Die neue Klassifizierung der Bewertungsexperten dieser Bank lautet "übergewichten" statt zuvor "gleichgewichten". Wichtiges Argument ist die erwartete Beschleunigung des Erlöswachstums ab dem zweiten Quartal.Für den Anbieter von Erfrischungsgetränken und Snacks (Lay's Chips, seit fast 60 Jahren im Konzern) wird zurzeit eine Marktkapitalisierung von 235 Mrd. $ angezeigt. Damit gilt KUV 2,5 und KGV 21. Was in Verbindung mit 3 % Dividendenrendite durchaus akzeptabel ist. Zum Vergleich: Die COCA-COLA COMPANY steht mit 260 Mrd. $ Börsenwert in der Datenbank, das bedeutet etwa KUV 5,5 und vor allem ebenfalls ca. KGV 21. Die Dividendenrendite ist bei der COCA-COLA COMPANY mit 3,2 % einen Tick höher.Das Nachholpotential für PEPSICO basiert auch auf der relativen Performance. Auf Sicht von 6 Monaten hat sich die Aktie von COCA-COLA um 4,0 % verteuert. Für PEPSICO hingegen wird - 8,2 % angezeigt. Langfristig haben sich diese beiden Wettläufer-Aktien immer wieder stark angenähert.Etwas schlechter lief es zuletzt für die Aktien anderer Getränke-Konzerne: KEURIG DR PEPPER (- 14,2 %) und der vormalige Überflieger BOSTON BEER COMPANY (- 20,4 %) waren in Sachen Kursentwicklung auf Sicht von sechs Monaten eine Enttäuschung.Gibt es "eine NVIDIA" unter den US-Getränkeaktien? Zumindest ein würdiger Hoffnungsträger, Taktgeber und Überflieger ist vorhanden. Dessen Aktie im vergangenen Monat stark weiter zugelegt hat. Mehr dazu im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.