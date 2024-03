Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass LICA CZECH s.r.o. (im Folgenden LICA) Vecimas Entra SC-1D und Entra Access Controller (EAC) Lösungen für Elsat, spol. s.r.o. (im Folgenden Elsat), einen Anbieter von Telekommunikationsdiensten in der Tschechischen Republik, implementiert.

Der Einsatz für Elsat gibt LICA einen Startpunkt für die Einführung von Vecimas Technologie in der Tschechischen Republik in Form einer innovativen Remote MACPHY Device (RMD) Distributed Access Architecture (DAA) Anwendung.

Vecimas SC-1D, ein Eckpfeiler der Entra-Familie, wurde speziell für DAA-Anwendungen entwickelt und ermöglicht es Betreibern wie Elsat, ihre Netzwerke auf eine verteilte, effiziente und skalierbare Architektur umzustellen. Der SC-1D vereinfacht das Netzwerkdesign und verbessert die Betriebseffizienz, indem er die PHY-Layer-Funktionen näher an den Netzwerkrand verlagert und so die Latenzzeit reduziert und die Bandbreitenverfügbarkeit erhöht.

Ergänzend zum SC-1D dient der Entra Access Controller (EAC) von Vecima als zentralisierte Managementplattform, die die komplexen Interaktionen zwischen dem Kernnetz und den verteilten Zugangsgeräten orchestriert. Der EAC gewährleistet eine nahtlose Integration und optimale Leistung des DAA-Ökosystems und ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie dynamische Bandbreitenzuweisung und Netzwerkvirtualisierung.

"LICA ist stolz darauf, mit Vecima zusammenzuarbeiten, um den Betreibern in der Tschechischen Republik ihre branchenführenden DAA-Lösungen anzubieten", sagte Peter Link, CEO von LICA. "Vecima ist für seine Zuverlässigkeit und Innovation bekannt, die die Grundlage für die Mission von LICA bilden. Unsere Partnerschaft kann dazu beitragen, die Landschaft der Breitbandinnovation in der Tschechischen Republik zu verändern."

Die Übernahme von Vecimas DAA durch Elsat erfolgt im Anschluss an umfassende Feldversuche und Laboruntersuchungen. Es wird erwartet, dass die Einführung die Fähigkeit von Elsat, seinen Kunden qualitativ hochwertige und zuverlässige Dienste zu liefern, erheblich verbessert und damit die Position des Unternehmens als Technologieführer im tschechischen Telekommunikationssektor stärkt.

"Mit der DAA-Lösung von LICA und Vecima entwickelt Elsat unser Breitbandnetz zur nächsten Generation weiter und bietet unseren Kunden schnellere Geschwindigkeiten und höhere Zuverlässigkeit", sagte Petr Bárta, CEO von Elsat. "Wir optimieren unsere bestehende Infrastruktur und bauen eine starke Zukunft für unser Unternehmen auf."

Ryan Nicometo, Senior-Vizepräsident und Geschäftsführer, Vecima Video Broadband Solutions, fügte hinzu: "Dieser Einsatz zeigt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der DAA-Lösungen von Vecima, die entwickelt wurden, um die sich entwickelnden Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen und das Erlebnis für den Endnutzer zu verbessern."

Die strategische Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Vecima für Innovation und seine Rolle bei der weltweiten Entwicklung von inhaltsreichen Multi-Gigabit-Netzwerken durch seine fortschrittlichen Lösungen. Weitere Informationen über die Entra DAA-Plattform von Vecima finden Sie unter vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions

Über LICA CZECH s.r.o.

LICA ist auf die Bereitstellung innovativer Netzwerklösungen und -dienste spezialisiert. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern bietet LICA umfassende Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Erfahren Sie mehr unter www.lica.cz

Über Elsat, spol. s.r.o.

Elsat, mit Sitz in Ceské Budejovice, Tschechische Republik, ist ein Multisystem-Anbieter von Telekommunikationsdiensten. Mit dem Ziel, modernste Lösungen zu liefern, bietet Elsat ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Erfahren Sie mehr unter www.elsat.cz

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend in der globalen Entwicklung hin zu Multi-Gigabit-Netzwerken der Zukunft, die reich an Inhalten sind. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienstleistungen und integrierte Plattformen, die Breitband- und Videostreaming-Netzwerke betreiben, den Transport überwachen und verwalten und die Erfahrungen in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo sich Menschen verbinden, verändern. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Kunden bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und interessante neue Dienste bieten. In der Konnektivität liegt die Kraft sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu wachsen und zu gedeihen. Erfahren Sie mehr unter www.vecima.com.

