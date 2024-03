thyssenkrupp nucera ist wohl definitiv Welt-Marktführer für die alkalische Elektrolyse, steigt mit Fraunhofer in die Hochtemperaturelektrolyse ein, greift damit frontal Bloom Energy an und plant Ausbau der Elektrolyseur-Produktion im mehrfachen GW-Bereich, sowohl in Europa, in Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem NEOM-2GW-Auftrag, in Indien und in den USA - in Kooperation mit ihrem 25,9% Aktionär De Nora - soll eine Kapazität von mehreren GW aufgebaut werden. Produktionsstätten in Europa, Saudi-Arabien und USA sind dem noch bestimmenden Subventionsanteil für Wasserstoffinvestitionen geschuldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...