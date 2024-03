Die Analysten von SRC Research bestätigen die Kauf-Empfehlung für UBM, kürzen aber das Kursziel von 30,0 auf nunmehr 26,0 Euro. Sie meinen: "Entscheidend für die Zukunft des Unternehmens ist neben der gesunden Bilanz und des nicht allzu herausfordernden Fristigkeitenprofils auf der Debt Seite die Güte der Asset Pipeline an umweltfreundlichen und modernen Timber Produkten in Wien, München, Frankfurt, Mainz und Düsseldorf. Die Baugenehmigungen liegen schon vor oder sollten in den nächsten Monaten kommen." Daneben rücken die Analysten den Verkauf von non core Liegenschaften, der die Kapitalbasis weiter stärken wird, in den Fokus. Auch ein Verkauf des Timber Pioneer in Frankfurt in den nächsten 12 Monaten erscheint bei einer Aufhellung ...

