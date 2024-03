Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung

Aktionäre von Meyer Burger stimmen der Bezugsrechtsemission über rund CHF 200 Mio. zu und unterstützen damit den Ausbau der Produktions- und Vertriebsstrukturen in den USA



18.03.2024 / 19:06 CET/CEST





Medienmitteilung Thun, 18. März 2024 NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL Aktionäre von Meyer Burger stimmen der Bezugsrechtsemission über rund CHF 200 Mio. zu und unterstützen damit den Ausbau der Produktions- und Vertriebsstrukturen in den USA An der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. März 2024 in Thun waren anfänglich rund 1.37 Mrd. Namenaktien vertreten, was rund 38.1% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Die Aktionäre genehmigten die ordentliche Kapitalerhöhung über geplant rund CHF 200 Mio. mit gleichzeitiger Nennwertreduktion mit 95.99% der Stimmen. Weiter stimmten die Aktionäre der Erhöhung des bedingten Kapitals mit 95.71% sowie der Einführung eines Kapitalbands mit 85.11% zu. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse und Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung ist zu finden unter: https://www.meyerburger.com/de/generalversammlung . Information betreffend Bezugsrechtsangebot Die Kapitalerhöhung soll in der Form eines Bezugsrechtsangebots an die bisherigen Aktionäre stattfinden. Meyer Burgers Aktionäre erhalten voraussichtlich ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 19. März 2024 (nach Börsenschluss) halten. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 20. März 2024 bis 26. März 2024 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und, vorbehaltlich gesetzlicher Einschränkungen ausländischer Rechtsordnungen, vom 20. März 2024 bis 2. April 2024, 12:00 Uhr mittags MESZ ausübbar sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange werden auf den 5. April 2024 erwartet. Der Verwaltungsrat behält sich eine Anpassung des Zeitplans vor. Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationen über die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werden gebeten, gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie Aktien zeichnen und ihre Bezugsrechte ausüben möchten. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com Investor Relations Alexandre Müller

T. +41 43 268 32 31

alexandre.mueller@meyerburger.com Dieses Dokument stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Meyer Burger Technology AG hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieser Publikation zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Important Notice This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for any securities. This document is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Meyer Burger Technology AG should be based exclusively on the prospectus to be published by Meyer Burger Technology AG for such purpose. Copies of such prospectus (and any supplements thereto) will be available free of charge in Switzerland from Meyer Burger Technology AG, with registered address and head office at Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt (Thun), Switzerland, Tel.: +41 33 221 28 00, Email: mbinfo@meyerburger.com. This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia) or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such jurisdictions or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at persons who (i) are outside the United Kingdom or (ii) are "qualified investors" within the meaning of article 2 of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are also (A) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the FSMA Order) or (B) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FSMA Order (all such persons being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area, this document is only addressed to "qualified investors" in such member state within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129, and no person that is not a qualified investor may act or rely on this document or any of its contents. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 20240318_MBTN_MM_EGM_Results_DE





Ende der Medienmitteilungen