DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DELIVERY HERO WA 20/25 DE000A3H2WP2 19.03.2024 HZE/EOT
DELIVERY HERO WA 21/26 DE000A3MP429 19.03.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DELIVERY HERO WA 20/25 DE000A3H2WP2 19.03.2024 HZE/EOT
DELIVERY HERO WA 21/26 DE000A3MP429 19.03.2024 HZE/EOT