The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2024



ISIN Name

DE000A3E5K32 DT.PFBR.BANK OE.25081

SE0011116524 CALMARK SWEDEN AB B

US02156B1035 ALTERYX INC. A DL-,0001

US8486371045 SPLUNK INC. DL-,001

