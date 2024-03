© Foto: Zoonar | Derich Anrey - picture alliance



Analysten des Research-Hauses Needham haben in der Krypto-Mining-Branche zumindest einen vielversprechenden Wert identifizieren können und am Montag zum Kauf empfohlen. Die Aktie zeigt sich allerdings unbeeindruckt.Krypto-Boom geht an Mining-Aktien spurlos vorüber Die Aktien von Bitcoin-Minern wie Hut 8, Riot Platforms oder Marathon Digital konnten vom neuerlichen Krypto-Boom anders als beispielsweise die Papiere von Coinbase oder MicroStrategy nicht profitieren. Hier sind die Notierungen ein Schatten ihrer selbst und weit von neuen Allzeithochs entfernt. So langsam scheint sich vor dem Ende April bevorstehenden Bitcoin-Halving aber etwas zu tun. Die Branche erhält wieder vermehrt …