Bitcoin-Fans kennen das Spiel langsam: Auf neue Höchststände folgen zunächst deutliche Korrekturen. So auch aktuell: Nach dem Rekordhoch am letzten Donnerstag ist der Kurs am Wochenende zeitweise um mehr als zwölf Prozent zurückgekommen. Den Optimismus von Standard-Chartered-Analyst Geoff Kendrick kann das aber nicht bremsen, im Gegenteil.In einer aktuellen Studie hat der Experte sein Kursziel für die digitale Leitwährung um satte 50 Prozent erhöht. Statt 100.000 Dollar traut er dem Bitcoin bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...