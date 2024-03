DJ Schlichtung für Lufthansa-Bodenpersonal soll am 25. März beginnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa und Verdi gehen kommende Woche in das Schlichtungsverfahren für rund 25.000 Bodenbeschäftigte des Konzerns. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll die Schlichtung am 25. März beginnen und spätestens am 28. März enden. Der von Verdi benannte Schlichter ist der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. Während der Schlichtung besteht Friedenspflicht.

March 18, 2024

