30 Jahre Erfahrung im Bereich Customer Experience und Customer Service Technologie: Blood übernimmt die Bereiche Marktforschung und Evangelism bei Five9

Five9, (NASDAQ: FIVN), Anbieter der Intelligent CX Platform, meldete heute die Ernennung von Steve Blood zum Vice President of Market Intelligence and Evangelism. Blood wird von Europa die Positionierung von Five9 beim Ausbau der globalen Führungsposition im Bereich Customer Experience mitgestalten und voranbringen.

"Steve Blood ist einer der führenden Branchenanalysten im Bereich CX. Sein Eintritt bei Five9 unterstreicht unsere Rolle als Innovator", so Niki Hall, CMO von Five9. "Sein profundes Know-how bezüglich der Anforderungen des Marktes wird dazu beitragen, die Vordenkerrolle von Five9 zu stärken; seine wertvolle Arbeit wird zweifellos unsere Mission unterstützen, unübertroffene CX-Lösungen aller Größenordnungen für unterschiedlichste Sektoren bereitzustellen. Wir freuen uns, Steve Blood willkommen zu heißen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm denkwürdige Meilensteine zu erreichen."

Blood war zuletzt als Vice President und Analyst in der Abteilung Customer Service and Support von Gartner tätig, die Teil des Geschäftsbereichs Sales Customer Service ist. Sein Arbeitsschwerpunkt lag auf Technologien für Kundenservice und -Support. Insbesondere in den Bereichen Marktintelligenz, Contact Center-Anwendungen, digitaler Kundenservice und Kundenservice-Analytik verfügt er über fundiertes Know-how. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Gartner war er im Bereich Kundenservice-Technologien als Berater für Endanwender und Einkäufer in mittleren Unternehmen, Großunternehmen und Konzernen aus mehreren Kontinenten tätig. Er ist Autor branchenführender Studien, darunter zuletzt von Gartner® Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Predicts 2024: Customer Service and Support Strategy and Leadership sowie Market Guide for Digital Customer Service and Support.

"Five9 hat in einem Markt, der bisher von älteren Customer-Experience- und Servicetechnologien dominiert war, eine starke Markenbekanntheit und nachweisliche Leistungsfähigkeit erreicht", so Blood. "Ich beobachte diesen Markt seit Jahrzehnten und war schon immer davon beeindruckt, wie Five9 organisch zu einem der größten CCaaS-Anbieter gewachsen ist. Ich bin von der Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft überzeugt. Five9 hat die Zusammenarbeit immer als eine seiner Hauptstärken betrachtet, was sich mit meinen Überzeugungen absolut deckt. Das Potenzial ist enorm, und ich freue mich darauf, das nächste Kapitel des Wachstums von Five9 mitzugestalten."

Vor seiner Tätigkeit bei Gartner war Blood bei Rockwell Electronic Commerce im Produktmarketing tätig. Dort zeichnete er für die Vermarktung des Contact Center-Portfolios der nächsten Generation in der Region EMEA verantwortlich. Davor war er 10 Jahre in der britischen Telekommunikationsbranche in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb und technischer Support für BT, Mercury Communications und NTL tätig.

Über Five9:

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, die es erlauben, mit Kunden über ihren bevorzugten Kanal in Kontakt zu treten, Manager mit Erkenntnissen und Informationen zur Leistung des Contact Centers zu unterstützen und Ihr Unternehmen so zu verbessern, dass es bessere Geschäftsergebnisse erzielt und Bring Joy to CX umsetzt. Unsere Cloud-native, skalierbare und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omnichannel Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.400 Kooperationspartner und innovative, praxisnahe KI-, Automatisierungs- und Journey-Analytics-Lösungen, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 macht für mehr als 2.500 Unternehmen in aller Welt die Leistungsfähigkeit von Menschen, Technologie und Kooperationspartnern nutzbar.

Contacts:

Suzie Linville

Senior Corporate Communications Manager, Five9

Suzie.Linville@five9.com