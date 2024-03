Krypto-Markt fällt 1,06 %, aber Nachfrage nach neuem Memecoin steigt exponentiell

Während Dogecoin am heutigen Tage einen Verlust von 8,42 % erleiden musste, haben Investoren ihre Coins in den verbesserten Dogecoin20 verlagert. Dabei konnten sie über den eingebauten Preiserhöhungsmechanismus von einem Anstieg um 5 % auf 0,143 USD profitieren, während bis zur ersten Listung keinerlei Kursverluste möglich sind.

In weniger als 4 Tagen konnte Dogecoin20 bereits 2,15 Mio. USD einwerben. Dies entspricht Mittelzuflüssen von mehr als 537.500 USD pro Tag. Umso beeindruckender ist das zunehmende Verkaufstempo, welches sich zuletzt rasant an 1 Mio. USD pro Tag angenähert hat. Mit einer solchen Geschwindigkeit stellt Dogecoin20 sogar einige Technologieunternehmen in den Schatten.

Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass vor allem die Memecoins zuletzt die größte Nachfrage erlebt haben. Dies lässt sich unter anderem an dem hohen prozentualen Anteil DEX-Transaktionen erkennen, bei dem die Memecoins am 3. März 46,8 % ausgemacht haben. Noch höhere Niveaus wurden sogar am 1. Mai gesehen, als die Memetoken auf 67,0 % kamen.

Zwar wird einigen Memecoins eine Nutzlosigkeit nachgesagt, aber dennoch sind sie besonders viral. Ein Grund dafür liegt darin, dass sie die schnellste und größte Chance auf einen Kursanstieg von 100x bieten.

Noch befindet sich Dogecoin20 ganz am Anfang. Die Token können im Vorverkauf für einen Preis von 0,000164 USD erworben werden. Jedoch wird der Verkaufspreis bereits in spätesten 2 Tagen und 13 Stunden erhöht oder, wenn das nächste Finanzierungsziel von rund 2,34 Mio. USD erreicht wurde.

Aufgrund des hohen Verkaufstempos wird die Vorverkaufsphase vermutlich wieder weit vor Ablauf des Countdowns abgeschlossen. Dann befindet sich der Vorverkauf bereits in der 6. Stufe, in welcher der Preis des Memecoins bei 0,000200 USD liegt. Während der insgesamt 12 Phasen wird der Preis auf 0,000206 USD steigen, was einem Anstieg von 47,14 % entspricht.

Jetzt in optimierten Dogecoin20 investieren!

Boom!!!



Another milestone in the bag for DOGE20!



We have just raised over $2,000,000!



The excitement never ends with Dogecoin20, stay tuned for more! Memecoins Altcoins Crypto Web3 pic.twitter.com/28AWvdtrGZ - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 18, 2024

Sehnsüchtig erwartete Dogecoin-Verbesserung startet endlich

Auf den ersten Eindruck scheint Dogecoin20 eine große Ähnlichkeit zu dem von Elon Musk geliebten Dogecoin zu haben. Allerdings hat sich die Technologie dahinter grundlegenden verbessert. Unter anderem wurde das energieintensive Krypto-Mining abgeschafft und stattdessen ein energieeffizientes Proof-of-Work-Verfahren eingeführt, um Klima und Umwelt zu schonen.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil ist, dass der optimierte Dogecoin20 die Belohnungen der Miner einspart und stattdessen den Tokeninhabern ein passives Einkommen für das Halten ihrer Coins zahlt. Dies wirkt sich wiederum tendenziell stabilisierend bis treibend auf den Kurs aus.

Während die Memecoins nur als ein Witz oder eine Modeerscheinung bezeichnet wurde, haben gerade die Spotter Verluste durch nicht gemachte Gewinne Verluste erlitten. Währenddessen haben andere 6- bis 8-stelligen Prozentzahlen innerhalb von teilweise nur 3 Tagen verzeichnet und sind mit Beträgen von nur 100 oder gar 3 USD Millionäre geworden.

Viele Memecoins haben bereits hohe Bewertungen wie Dogecoin, Shiba Inu, Pepe oder Dogwifhat. Größere Chancen bieten hingegen neue Kryptowährungen, mit denen angesichts der hohen Anstiege schneller 100-fache Gewinne und sogar wesentlich mehr möglich sind.

Mittlerweile kommen die Memecoins auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 51,86 Mrd. USD und können jetzt nicht mehr als lächerlich bezeichnet werden, obwohl sie von dem Dogecoin-Erfinder im Jahr 2013 nur als Spaß erfunden wurden.

Von allen bisher erschienen Nachahmern von Dogecoin geht es der optimierte Dogecoin20 richtig an. Denn er hat die entscheidenden Schwachstellen von DOGE clever erkannt und besonders gute Lösungsansätze präsentiert. Während die Technologie grundlegend überarbeitet wurde, soll trotzdem der philanthropische Geist der Gemeinschaft beibleiben.

Dabei kann der Stromverbrauch im Vergleich zu Dogecoin um rund das 5-Fache reduziert werden. Ebenso wurden die inflationären Tokenomics mit den daraus resultierenden Wertverlusten von Dogecoin mit einer streng limitierten Tokenanzahl von Dogecoin20 in Höhe von 140 Mrd. ersetzt. In dieser Hinsicht ist der neue Coin eher mit Bitcoin und Gold vergleichbar.

Jetzt in nachhaltigen Dogecoin20 investieren!

Dogecoin20 positioniert sich im Zentrum der Aufmerksamkeit

Ebenso wie die Investoren stürzen sich auch die Medienhäuser auf den neuen Memecoin Dogecoin20. Denn sie wollen vermutlich von dessen Viralität profitieren, um mit trendigen Kryptowährungen die Aufmerksamkeit der Leser auf sich zu ziehen und ein Stück vom Kuchen abzubekommen.

Bereits jetzt wurde auf renommierten Nachrichtenwebsites von Dogecoin20 berichtet wie beispielsweise Business Insider, Benzinga, Cointelegraph, Times of India, Cision News und weiteren. Somit konnte der Memecoin schon internationale Reichweite aufbauen.

Das große Interesse an Dogecoin ist nicht zuletzt auf den berühmten Unternehmer Elon Musk und seinen jüngsten Überlegungen zurückzuführen. Denn der Multimilliardär sagte in der vergangenen Woche: "Irgendwann, denke ich, sollten wir das ermöglichen … Dogecoin zum Mond". Durch die Nähe zu Dogecoin dürften sich die positiven Effekte auch auf Dogecoin20 auswirken.

Seit seinem Start ist Dogecoin um beeindruckende 25.405 % gestiegen. Mit einem frühen Investment hätte man besonders hohe Gewinne verzeichnet. Wären Sie am Tiefpunkt eingestiegen, entspräche der Anstieg sogar 164.828 %.

Am attraktivsten sind die Memecoins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung. Denn sie bieten aufgrund ihrer niedrigen Bewertung das größte Steigerungspotenzial. Auch Dogecoin20 ist ein solcher Memetoken, der schnell einige Dezimalstellen auslöschen kann.

Jetzt in neuen Dogecoin20 investieren!

Neues Staking-Verfahren sorgt für längerfristige Investoren

Allerdings bietet Dogecoin20 nicht nur das übliche Steigerungspotenzial. Ebenso wird den Tokeninhabern beim Staking eine attraktive Rendite von derzeit noch 369 % vergütet.

Bisher wurden schon 7,87 Mrd. der insgesamt 140 Mrd. Token in den Staking-Pool eingezahlt. Dabei erhalten Anleger bereits während des Vorverkaufs neben den Buchgewinnen durch die Preiserhöhungen auch die Staking-Rendite.

Durch die großzügige Rendite und den hohen Anteil von 15 % der Gesamtversorgung für die Staker, kann Dogecoin20 leichter langfristige Investoren anziehen und deren Kapital binden. Die Höhe der Belohnungen hängt dabei von dem Anteil der Coins des Staking-Pools, den die jeweiligen Anleger eingezahlt haben.

Dabei kann die Viralität von Dogecoin20 bereits einen Vorgeschmack darauf geben, wie sich der Coin entwickelt, wenn der Hund auf dem Markt freigelassen wird. Seine überzeugenden Verbesserungen im Vergleich zum Original fordern den derzeitigen Marktführer heraus und könnten diesen sogar vom Thron stoßen.

Noch können die $DOGE20-Coins über den Vorverkauf mit den Kryptowährungen ETH, USDT, BNB und Fiatwährungen erworben werden. Alle Interessierten sollten zur Sicherheit auch den Social-Media-Profilen auf X und Telegram folgen, um somit nichts Wichtiges zu verpassen.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.