DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 17.924 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Schott Pharma haben sich am Montag nachbörslich unbewegt von der Mitteilung gezeigt, dass das Unternehmen in den USA 340 Millionen Euro in den Ausbau der Poduktion für vorfüllbare Spritzen investieren will. Auch bei Eon tat sich kursmäßig bei Lang & Schwarz nichts nach der Bekanntgabe, zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro platziert zu haben.

Dass Delivery Hero Wandelschuldverschreibungen zurückkaufen will, bewegte ebenso den Kurs der betreffenden Aktie nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 17.924,05 17.932,68 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2024 16:24 ET (20:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.