Centrico Spa, Teil der Gruppo Sella und Spezialist für die Bereitstellung offener Bankensysteme für innovationsorientierte Finanzinstitute, ist eine Zusammenarbeit mit Veracode, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Risikomanagements für Anwendungssicherheit, eingegangen. Die Vereinbarung wird die Analyse, Erkennung und Priorisierung von Fehlern verbessern, um Softwarekorrekturen in jeder Phase des Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung bei Centrico zu beschleunigen.

Das moderne Bank- und Finanzwesen ist einem strengen und sich ständig weiterentwickelnden Umfeld ausgesetzt, nicht zuletzt aufgrund des Digital Operational Resilience Act (DORA) und der Zunahme häufiger und raffinierter Cyberattacken. Laut den Daten des State of Software Security Report von Veracode weisen 72 Prozent der Finanzunternehmen Schwachstellen auf der niedrigste Prozentsatz aller untersuchten Branchen und eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Dennoch würden Finanzunternehmen von einer stärkeren Automatisierung und sicheren Codierungstechniken profitieren, die ihnen helfen, Schwachstellen schneller als je zuvor zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren.

Das Ziel von Centrico ist es, das Risiko auf der Ebene der Anwendungsentwicklung zu minimieren und gefährliche Fehler zu vermeiden, die die gesamte Lieferkette erheblich beeinträchtigen könnten. Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren wurde Veracode ausgewählt, um die Sicherheit der Anwendungsentwicklung von Centrico durch die Integration von Test- und Analysetools zu verbessern, die Schwachstellen aufspüren und beseitigen.

Das hohe Maß an Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Fehleranalyse, die effektiven und schnellen Lösungsmöglichkeiten und die innovative Vision von Veracode unterstrichen die Fähigkeit des Unternehmens, auf die Anforderungen der zahlreichen in diesem Sektor tätigen Unternehmen bestmöglich zu reagieren. Centrico besteht aus einem internationalen Expertenteam mit fundierten Kenntnissen der Finanzbranche, das sich auf Open-Core-Banking und Business Process Outsourcing Services spezialisiert hat. Seine Lösungen basieren auf Spitzentechnologien, die für die Branche innovativ sind. Die Kernbankplattform und die Lösungen sind kundenorientiert, verkürzen die Zeit bis zur Marktreife, sind offen für die Integration externer Dienstleistungen und orientieren sich an den Prinzipien der ökologischen Nachhaltigkeit.

Die Software-Sicherheitsplattform von Veracode erkennt kontinuierlich Fehler und Schwachstellen in jeder Phase des Lebenszyklus moderner Softwareentwicklung. Dank einer leistungsstarken Engine mit künstlicher Intelligenz, die auf Billionen von Codezeilen trainiert wurde, generiert es automatisch Vorschläge zur Behebung von Sicherheitslücken, die beim Scannen gefunden wurden, und verhindert so, dass sich unsicherer Code auf andere Anwendungen ausbreitet.

"Diese Vereinbarung ist für Veracode in Italien ein Zeugnis von großer Bedeutung und ein Grund zur Zufriedenheit. Wir sind sehr stolz darauf, Centrico bei der Entwicklung sicherer Anwendungen zu unterstützen und bei der Erkennung und Behebung möglicher Schwachstellen mitzuwirken", sagte Massimo Tripodi, Country Manager von Veracode Italien. "Der Finanzdienstleistungssektor ist ein ständiges Ziel von Cyberangriffen, die verschiedene Vektoren und Kanäle ausnutzen. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen mit inhärent sicheren Anwendungen arbeiten können, die das Risiko innerhalb des Codes reduzieren."

Veracode ist intelligente Softwaresicherheit. Die Veracode Software Security Plattform deckt in jeder Phase des modernen Softwareentwicklungszyklus kontinuierlich Mängel und Schwachstellen auf. Gestützt auf eine leistungsstarke KI, die auf einem sorgfältig kuratierten, vertrauenswürdigen Datensatz aus der Analyse von Billionen von Codezeilen trainiert wurde, sind Veracode-Kunden dazu in der Lage, Fehler schneller und präziser zu beheben. Veracode genießt das Vertrauen von Sicherheitsteams, Entwicklern und Topmanagern von Tausenden führenden globalen Unternehmen und ist der Pionier, der die Bedeutung von intelligenter Softwaresicherheit ständig neu definiert.

Centrico wurde im November 2019 gegründet und befindet sich derzeit zu 83,98 im Besitz der Banca Sella und zu 16,02 im Besitz der Banca Sella Holding. Im Jahr 2021 beliefen sich die Gesamteinnahmen der Centrico auf 78,5 Mio. Euro (+12,06 im Vergleich zu 2020), wovon rund 75 auf die Core Banking-Plattform entfielen. Das Unternehmen bietet sowohl den Unternehmen der Sella Gruppe als auch Banken, FinTechs und anderen innovativen Finanzdienstleistern einzigartige Kern- und digitale Banklösungen sowie eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie und Business Process Outsourcing. Ziel ist es, zur Entwicklung des italienischen Finanzökosystems beizutragen, indem das Know-how und die Technologie der Gruppe sowie offene und einzigartige Lösungen in diesem Sektor auf den Markt gebracht werden.

