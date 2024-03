DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

18. März 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | FWB: HW3), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (das "Emissionsangebot"), die am 5. Februar 2024 angekündigt wurde, abgeschlossen hat; in diesem Rahmen gab es 9.211.724 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,38 $ pro Einheit für einen gesamten Bruttoerlös von 3.500.455,12 $ aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschlussdatum zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ berechtigt. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten unabhängige Parteien eine Vermittlungsgebühr von 233.188,90 $ und 613.655 Vermittler-Warrants (die "Vermittler-Warrants") (jeder Vermittler-Warrant ist zu den gleichen Bestimmungen ausübbar wie die Warrants, die Teil der Einheiten sind).

Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Emissionsangebot für die Exploration in seinen Konzessionsgebieten Nut Lake und Weyman und für allgemeine Betriebsausgaben verwenden.

Das Emissionsangebot stellt eine "Transaktion mit nahe stehenden Personen" im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar, da bestimmte Direktoren und leitende Angestellten des Unternehmens (die "Insider") insgesamt 263.118 Einheiten für einen Gesamterlös von 99.984,84 $ gezeichnet haben. Das Unternehmen stützte sich auf die Befreiung von der Pflicht zur Bewertung und zur Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 im Hinblick auf die Beteiligung der Insider an dem Emissionsangebot enthalten ist, da der Verkehrswert der Gegenleistung für die Wertpapiere, die an die nahe stehenden Personen ausgegeben wurden, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen reichte im Hinblick auf die Beteiligung der Insider an dem Emissionsangebot nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Emissionsangebots einen Bericht über eine wesentliche Änderung ein, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.

Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, verkauft werden.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Emissionsangebot und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus diesem Angebot. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73976Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73976&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3949191041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17900211-greenridge-exploration-meldet-abschluss-privatplatzierung-bruttoerloes-3-500-455-12-cdn