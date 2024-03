Errichtung eines KI-Kompetenzzentrums in Saudi-Arabien

Aufbau globaler Marktführer

(Bitte beachten Sie, dass Rezolve AI am 17. Dezember 2021 eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (in der am 16. Juni 2023 geänderten und neu formulierten Fassung, die "Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss") mit Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), einer börsennotierten Akquisitionszweckgesellschaft, getroffen hat, die voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 zum Abschluss kommen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Armada, der Genehmigung der Registrierungserklärung durch die SEC und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien des fusionierten Unternehmens voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "ZONE" gehandelt.)

LONDON, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem strategischen Schritt, der das Engagement des Königreichs Saudi-Arabien für technologischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum unterstreicht, hat das saudi-arabische Investitionsministerium (MISA) eine bahnbrechende Partnerschaft mit Rezolve AI Limited geschlossen. Diese Zusammenarbeit soll die Landschaft der künstlichen Intelligenz (KI) revolutionieren, wobei ein KI-Kompetenzzentrum in Saudi-Arabien als Eckpfeiler der Innovations- und Entwicklungsziele von Vision 2030 errichtet wird.

Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft:

Errichtung eines KI-Kompetenzzentrums in Saudi-Arabien: Dieses soll als Drehkreuz für Innovationen dienen und die einzigartige Technologie von Rezolve AI nutzen, um die drängenden Herausforderungen der Branche in Bezug auf KI-Halluzinationen zu bewältigen und die Schaffung zuverlässiger und ethischer KI-Lösungen zu gewährleisten.

Aufbau globaler Marktführer: In Zusammenarbeit mit dem Investitionsministerium sollen mindestens fünf KI-Unternehmen in verschiedenen Marktsektoren gegründet werden, die vor Ort finanziert werden und ihren Hauptsitz haben und die alle das Ziel verfolgen, Weltmarktführer zu werden. Diese Unternehmen werden das hochmoderne AI Large Language Model (brainpowa) von Rezolve nutzen, um Innovationen zu fördern und sich eine globale Führungsposition zu sichern, ohne dabei KI-Halluzinationen zu erliegen.

Die Initiative ist ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Vision Saudi-Arabiens und positioniert das Königreich nicht nur als führendes Land im Bereich der KI-Technologie, sondern auch als Basis für globale KI-gesteuerte Unternehmen. Dies unterstreicht die Rolle Saudi-Arabiens als Keimzelle für technologische Innovation und wirtschaftliche Diversifizierung.

Das Investitionsministerium wird die Beteiligung führender öffentlicher und privater Finanz- und Unternehmensinstitutionen erleichtern, um die bevorstehende Notierung von Rezolve an der NASDAQ zu verankern und zu unterstützen. Dies verdeutlicht das Engagement des Königreichs Saudi-Arabien, sich für die Wirtschaft zu öffnen, die nächste Generation von Weltmarktführern willkommen zu heißen und sie zu ermutigen, ihre Geschäfte und ihren Hauptsitz im Königreich anzusiedeln.

Bei der Unterzeichnungszeremonie in Riad letzte Woche hoben Saleh Al-Khabti, stellvertretender Minister für Investitionstransaktionen des Königreichs Saudi-Arabien, und Dan Wagner, CEO und Chairman von Rezolve AI Limited, das transformative Potenzial dieser Partnerschaft hervor. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg Saudi-Arabiens zu einem globalen Technologiezentrum dar und zeigt das Engagement des Königreichs, das Wachstum von Technologieführern der nächsten Generation auf internationaler Ebene zu fördern.

Über Rezolve AI Limited

Rezolve führt den Einzelhandel mit einer eigens entwickelten mobilen Plattform in eine neue Ära der Kundenbindung. Die Rezolve-Plattform ist ein leistungsfähiges Paket von Mobile-Commerce- und Engagement-Funktionen, die Anbietern von mobilen Anwendungen eine Reihe wertvoller kommerzieller Möglichkeiten bieten, ohne dass sie Code entwickeln, den Betrieb hosten oder die Sicherheit verwalten müssen. Das Rezolve Inside SDK ermöglicht es Anbietern mobiler Anwendungen, Innovationen für ihre Kunden schnell in bestehende oder neue mobile Anwendungen zu integrieren. Rezolve wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und verfügt unter anderem über folgende Niederlassungen: Shanghai, New Delhi, Taipei, Frankfurt, Madrid, Mexico City und Providence, Rhode Island, USA.)

Über Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I (Nasdaq: AACI) ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, deren Geschäftszweck darin besteht, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen vorzunehmen. Armada wurde am 5. November 2020 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Medienkontakte:

Investitionsministerium, Königreich Saudi-Arabien:

InvestorCare@misa.gov.sa

Rezolve:

urmeekhan@rezolve.com

44-7576-094-040

Armada Acquisition Corp:

Mike Bishop Bishop IR, LLC

mike@bishopir.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c01e8271-55cc-41e5-818e-e68133cdc513