Christian Streich wirkte dank seiner sozialen und politischen Kompetenz weit über den Fußball hinaus. Einen solchen SC- und Freiburg-Botschafter dürfte es wohl nicht wieder geben. Mit dieser Erwartungshaltung würde man den Nachfolger überfrachten. In erster Linie ist Streich aber ein exzellenter Fußball-Fachmann und Motivator. Seine Expertise, seine Antriebskraft gepaart mit der Fähigkeit, im Team zu arbeiten, haben die jeweiligen Mannschaften getragen - und zu Leistungen gepusht, die unmöglich erschienen. Andererseits spürte er mehr und mehr, wie seine Energie zur Neige ging. Und ein halber Streich würde den Sportclub nicht in gewohnter Weise voranbringen können. Dass er jetzt den Weg frei macht für einen Neuanfang, ist konsequent - und richtig. Zumal der SC Freiburg dank seiner stabilen Strukturen schon einmal bewiesen hat, dass er das Ende einer Ära (damals die Volker Finkes) bewältigen und sich weiterentwickeln kann. So schwierig es auch erscheinen mag. https://www.mehr.bz/khs79o



