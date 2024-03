Nach rasantem Ausverkauf wird KI-Memecoin $SCOTTY am 21. März gelistet

Bei dem KI-Memecoin Scotty the AI handelt es sich um das am meisten erwarteten Listing in diesem Sektor. Nun wurde bekannt gegeben, dass der Token am 21. März um 10 Uhr UTC auf der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet wird.

Mit einem beeindruckenden Tempo hatte der Memecoin Scotty the AI in nur 2 Wochen eine beeindruckende Finanzierungssumme von 10,8 Mio. USD erzielt. Dies unterstreicht das Potenzial, welches die Anleger und Analysten in dem beliebten Memecoin sehen, der sich zudem im Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenzen positioniert.

Die Anleger, welche ihre Coins im Vorverkauf erworben haben, können diese ebenfalls am Listungstag um 10 Uhr UTC beanspruchen, wenn $SCOTTY an der Kryptobörse gelistet wird. Alle anderen erhalten mit der Notierung die Möglichkeit, endlich ein paar eigene Token über den Markt zu erwerben.

Ursprünglich wurde Scotty the AI für einen Preis in Höhe von 0,005 USD angeboten. Über den Vorverkauf wurde der Verkaufspreis dann um 100 % auf 0,010 USD angehoben. Ebenso haben die Vorverkaufsinvestoren bereits von der Staking-Rendite profitiert, die aktuell bei 26 % liegt.

Virale und zukunftsweisende Symbiose aus Meme- und KI-Coin

Scotty the AI ist wesentlich mehr als ein kultiges Wachhund-Meme eines Scottish Terriers. Denn es bietet auch einen realen und dringend benötigten Nutzen, wobei das Projekt künstliche Intelligenzen verwendet, um somit Sicherheit im KI-Zeitalter mit seinem exponentiellen Wachstum gewährleisten zu können.

Die fortschrittlichen KI-Lösungen von Scotty the AI sind auf die effiziente Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen spezialisiert. Mit ihnen sollen die Nutzer rund um die Uhr und an jedem Tag in der Woche den besten Schutz erhalten.

Dabei können Scottys KIs unter anderem verdächtige Muster erkennen, welcher auf potenzielle Bedrohungen und Sicherheitsverletzungen hindeuten. Dank umfangreichster und in Echtzeit wachsender Datensätze sowie maschinellem Lernen entwickeln sich die KIs kontinuierlich weiter, sodass sich künftig die Hacker und Betrüger in Acht nehmen müssen.

Ein Tool des KI-Sicherheitsökosystems ist ein KI-Chat, welcher auf einer generativen KI und Large Language Models basiert, so wie es auch ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google und Copilot von Microsoft.

Besonders interessant ist die sichere Tauschfunktion für Krypto-Assets mit dem Namen Scotty Swap. Mit dessen Hilfe sollen die Liquidität und Zugänglichkeit durch den Einsatz von künstlichen Intelligenzen verbessert werden.

Die Handelsfunktion von Scotty the AI verwendet künstliche Intelligenzen, um mit ihnen ununterbrochen Blockchaindaten zu analysieren. Somit sollen Bedrohungen vor einem Schadensfall erkannt und wie mit einer Firewall verhindert werden. Überdies sollen sich damit die Kryptoassets schnell und nahtlos austauschen lassen.

Aufgrund der verbesserten Sicherheit könnten neben Privatanlegern vor allem auch institutionelle Investoren, Wale und Kryptobörsen zu Stammkunden von Scotty the AI werden. Dies würde wiederum in enormen Gebühreneinnahmen resultieren, insbesondere, wenn es einen neuen und sicheren Übertragungsstandard schafft.

In der finalen Roadmap-Phase soll Scooty the AI zudem eine eigene Blockchain einführen. Darüber hinaus gibt es im KI-Zeitalter auch viele andere Bereiche, in denen sich Wachstumschancen für Sicherheitsoptimierungen bieten, wie beispielsweise im Falle von Deepfakes.

Mit seinen besonders nützlichen und bereits in der Beta-Version testbar gewesenen Produkten stellt Scotty the AI die nutzlosen und lächerlichen Memecoins eindrucksvoll in den Schatten. Ferner ist es nicht nur ein weiterer Shiba Inu, sondern ein Scottish Terrier, womit er sich ebenfalls von der grauen Masse abheben kann.

$SCOTTY Daily News

Pay attention!



please see below the SCOTTY DAILY



Presale has ended, claiming and party day for launch coming SOON!!



join $SCOTTY herehttps://t.co/zRmy4g8hfW



ScottyTheAi daily news cryptocurrencies Bitcoin Ethereum memecoin $SHIB… pic.twitter.com/LHd5cycrg8 - Scotty The Ai (@ScottyThe_Ai) March 17, 2024

Scotty the AI bietet beeindruckendes Potenzial

Das Team von Scotty the AI hat sich für den eigenen Token die Blockchain von Ethereum ausgesucht. Auf diese Weise kann das Projekt von der Zugänglichkeit und Interoperabilität profitieren.

Überdies handelt es sich um eine deflationäre Kryptowährung, dessen Angebot über die Zeit reduziert wird. Durch die Angebotsverknappung wird dabei tendenziell der Preis der übrigen Coins gesteigert.

Ein besonders vielversprechendes Potenzial erhält $SCOTTY durch die Kombination von KI, Web3-Sicherheit und Analytik. Dabei wird das Web3 von einigen auch als die Weiterentwicklung des Internets bezeichnet. Zudem gibt es bisher nur 15 Kryptowährungen in diesem Sektor, was im Vergleich zu Layer-1, Skalierungslösungen, GameFi und KI besonders wenig ist.

Insgesamt wurden nur 1.734.567.890 $SCOTTY-Coins erschaffen. Von denen wurden im Staking-Pool 501 Mio. gesperrt, was den Verkaufsdruck am ersten Listungstag reduziert und somit explosive Kursexplosionen begünstigt. Denn über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren werden die Staking-Renditen zugesichert.

Mit seiner begrenzten Coin-Anzahl steht $SCOTTY im Kontrast zu dem inflationären Dogecoin, welcher zudem auch keinen wirklichen Nutzen hat. Stattdessen ist Scotty the AI mit seltenen Assets wie Gold und Bitcoin vergleichbar.

Bemerkenswert ist auch, dass das Team keinerlei Coins für sich beansprucht. Darüber hinaus sollen alle Private Keys für die Liquiditätspools vernichtet werden, um auf diese Weise für ein optimales Handelsumfeld zu sorgen und die Interessen der Gemeinschaft zu vertreten.

Scotty the AI soll jedoch nicht nur auf dezentralen Kryptobörsen gelistet werden. Ebenso sind nach der DEX Notierungen an zentralen Handelsplätzen geplant. Gerüchten zufolge könnte es sich bei der ersten Kryptobörse um Bitmart handeln.

Alle an $SCOTTY Interessierte benötigen am ersten Listungstag eine mit Ethereum kompatible Wallet sowie die Kryptowährungen ETH oder USDT. Anschließend können sie ihre digitale Geldbörse mit der DEX Uniswap verbinden und die Coins umtauschen.

Ferner ist es für alle Interessierten ratsam, wenn sie Scotty the AI auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen wie X und Telegram folgen. Somit müssen sie nicht befürchten, dass sie wichtige Entwicklungen verpassen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.