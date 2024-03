NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 245 auf 283 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der deutliche Aufbau des Kapitalpuffers bei gleichzeitigem Erreichen einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 19 Prozent dürfte dabei helfen, dass der Rückversicherer der ROE-Branchenprimus bleibe, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es Spielraum für einen weiteren Dividendenanstieg./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 17:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 17:00 / EDT

DE0008402215