Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Wer bei JinkoSolar aktuell die Richtung korrekt bestimmen will, hat viel zu tun. Am Montag ging es wieder bergauf: Die Aktie gewann gleich 1,7 %. Immerhin - denn innerhalb einer Woche liegt der Solar-Energie-Titel schon wieder mit -10,5 % hinten. Das ist und bleibt überraschend. Denn schlechte Nachrichten gibt es zumindest aus dem Unternehmen heraus aktuell an sich nicht. Die Chance auf eine Kurserholung [...]

