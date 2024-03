Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Das weithin bekannte Lithium-Unternehmen Vulcan Energy Resources hat am Montag an den Börsen einen Rücksetzer um gut -13 % hinnehmen müssen. Das ist aus der Warte von Beobachtern weitgehend lachhaft - am Tag zuvor (der letzte Handelstag war der Freitag) verlor der Titel bereits -10 %. Grund aus Sicht der Nachrichten-Deuter gibt es indes nicht. Es handelt sich nach allem [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...