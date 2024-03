Die Agrarsparte von BAYER hat die Pilotphase für ein neues generatives KI-Tool gestartet, das Landwirten Fragen zum Hofmanagement, zu agronomischen Gegebenheiten und zu Produkten beantwortet. Das System wurde in Kooperation mit MICROSOFT und der Beratungsgesellschaft Ernst & Young entwickelt. Nach einer erfolgreichen Pilotphase will BAYER das neue KISystem in seine digitalen Angebote integrieren. Als globales Tool soll die Anwendung in Zukunft auch Millionen von Kleinbauern den Zugang zu agronomischer Beratung und Produktinformationen erleichtern. Die neue KI-Anwendung zeigt das Potenzial von BAYERs Agrarsparte. Fakt ist aber auch, dass ohne eine abschließende Regelung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiter keine nachhaltige Trendwende bei BAYER möglich ist.



