SoftwareOne publiziert Geschäftsbericht 2023 und GV-Einladung



19.03.2024

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne publiziert Geschäftsbericht 2023 und GV-Einladung Stans, Schweiz I 19. März 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2023 veröffentlicht. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Einladung für die Generalversammlung publiziert, die am 18. April 2024 im KKL in Luzern stattfinden wird. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl eines ausgewogen besetzten Verwaltungsrats, was im besten Interesse aller Anspruchsgruppen des Unternehmens ist. SoftwareOne hat heute den Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht, der den Lagebericht, den Non Financial Report (NFR), den Vergütungsbericht sowie die statutarische und die konsolidierte Jahresrechnung und die jeweiligen Berichte der Revisionsstelle enthält. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven in der Höhe von CHF 0.36 pro Namenaktie. Die vorgeschlagene Dividende spiegelt die solide Performance und die starke Bilanz des Unternehmens wider und stellt die vierte Dividendenerhöhung in Folge seit dem Börsengang des Unternehmens Ende 2019 dar. Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung stellen sich zwei aktuelle Mitglieder nicht mehr zur Wiederwahl: Timo Ihamuotila, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019 und derzeit Vorsitzender des Prüfungsausschusses, und Isabelle Romy, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021, Mitglied des Prüfungsausschusses und Vorsitzende des ESG-Ausschusses. Der Verwaltungsrat dankt Timo und Isabelle für ihre Leistungen und wertvollen Beiträge zum Wachstum und Erfolg von SoftwareOne in den vergangenen Jahren und wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute. An der kommenden Generalversammlung wird über den Antrag der Gruppe der 29%-Aktionäre des Unternehmens abgestimmt, den gesamten Verwaltungsrat mit Ausnahme von Daniel von Stockar zu ersetzen. Der Verwaltungsrat lehnt diesen Antrag ab, da er dies als schädlich für SofwareOne erachtet. Er ist jedoch bereit, eine angemessene Anzahl von Kandidaten aus dem Wahlvorschlag der 29%-Aktionäre zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Diese Empfehlung basiert auf der festen Überzeugung, dass ein ausgewogen besetzter Verwaltungsrat im besten Interesse aller Anspruchsgruppen ist. Dies gewährleistet Kontinuität und ermöglicht es dem Management, sich weiterhin auf die Wachstums-, Profitabilitäts- und andere strategische Ziele zu konzentrieren. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Verwaltungsratspräsident Adam Warby und der weiteren zur Wiederwahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Marie-Pierre Rogers, Elizabeth Theophille, Jim Freeman und José Alberto Duarte. Er schlägt zudem die Wahl von Till Streichert als neues Mitglied vor. Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären die Wiederwahl von Daniel von Stockar sowie die Wahl von Annabella Bassler und Andrea Sieber als Vertreterinnen der 29%-Aktionärsgruppe in den Verwaltungsrat. Im Falle einer Wahl beabsichtigt der Verwaltungsrat, Till Streichert zum neuen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu ernennen. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Aktien so bald wie möglich, spätestens aber bis zum 10. April 2024, im Aktienregister eintragen zu lassen, um an der Generalversammlung persönlich oder durch einen Vertreter ihr Stimmrecht ausüben zu können. WICHTIGER HINWEIS Der Geschäftsbericht, den Brief an die Aktionäre zur Generalversammlung sowie die Einladung zur Generalversammlung am 18. April 2024 im KKL Luzern können hier heruntergeladen werden. Für Fragen steht Ihnen unsere Aktionärshotline unter +41 43 550 72 52 oder die Mailadresse softwareone@investor.morrowsodali.com zur Verfügung. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit einer Präsenz in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

