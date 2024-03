Mattermosts selbstverwaltete Kollaborationsplattform hilft europäischen Organisationen im Bereich der kritischen Infrastrukturen, das Risiko regulatorischer Unsicherheiten bei Software-as-a-Service-Infrastrukturen in ausländischem Besitz zu verringern

PARIS, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der KubeCon Europe-Konferenz 2024 in Paris, Frankreich, hat Mattermost seinen selbst gehosteten, Kubernetes-basierten Ersatz für Skype for Business angekündigt, der für EU-Unternehmen und-Organisationen entwickelt wurde, die eine vollständige Datenkontrolle benötigen, um die sich entwickelnden Anforderungen gemäß DSGVO und lokale regulatorische Anforderungen gemäß Schrems II zu erfüllen.



Da das Lebenszyklusende von Skype for Business im Jahr 2025 näher rückt, benötigen einige europäische Organisationen im Bereich der kritischen Infrastrukturen dringend eine konforme und effektive Plattform für die Zusammenarbeit, um die sich entwickelnden Anforderungen der EU an die Datensouveränität zu erfüllen. Die Ungewissheit über die künftige Kompatibilität der US- und EU-Datenkontrollvorschriften für Software-as-a-Service-Infrastrukturen stellt für bestimmte Unternehmen des öffentlichen Sektors und der Wirtschaft in der EU, die sensible Daten verwalten, ein erhebliches Compliance-Risiko dar.

"Mattermost bietet eine anpassungsfähige, sichere Plattform für die Zusammenarbeit, die sich perfekt für Unternehmen und Organisationen eignet, die sich mit den veränderlichen Gesetzen zur Datenhoheit zwischen den USA und der EU auseinandersetzen müssen. Der Open-Source- und Self-Hosting-Ansatz gewährleistet volle Datenkontrolle und betriebliche Unabhängigkeit, was ihn von SaaS-basierten Alternativen abhebt", so Richard Pidgeon, VP EMEA und APAC, Mattermost.

EU-Unternehmen und -Organisationen mit sensiblen Daten können die selbst gehostete Bereitstellungsarchitektur von Mattermost nutzen, um völlig unabhängig von ausländischer Kontrolle über kritische Kommunikationsinfrastrukturen zu sein. Gleichzeitig können EU-Unternehmen und -Organisationen, die entscheiden, dass die Datenkontrollrichtlinien von Microsoft Teams ihren Anforderungen gemäß DSGVO, Schrems II und der sich entwickelnden US-EU-Regulierungslandschaft entsprechen, fließend zwischen Microsoft Teams und Mattermost-Bereitstellungen interagieren.

Selbst gehostete Mattermost-Instanzen bieten eine vollständig eigenständige Datenkontrolle und einen eigenständigen Betrieb für Messaging und Dateifreigabe mit sensiblen Informationen, während sie mit den SaaS-Angeboten von Microsoft Teams für föderierte Kommunikation, Echtzeit-Anrufe, Bildschirmfreigabe und Videomeetings zusammenarbeiten.

Die Mattermost-Plattform ersetzt die wesentlichen Funktionen von Skype for Business und bietet einen unterbrechungsfreien, gesetzeskonformen Betrieb, der Flexibilität mit robuster Sicherheit für eine moderne digitale Zusammenarbeit verbindet.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://mattermost.com/skype-for-business-alternative/ .

Über Mattermost:

Mattermost ist ein führendes Unternehmen im Bereich der sicheren Zusammenarbeit für geschäftskritische Arbeit in komplexen Umgebungen. Die Mattermost-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Verteidigungs- und Regierungsorganisationen, die Geschwindigkeit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit bei lebenswichtigen Vorgängen zu erhöhen und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Anforderungen auf nationaler Ebene zu erfüllen. Das Unternehmen bietet eigenständige Open-Source- und Unternehmenssoftwareprodukte sowie verwaltete Cloud-Dienste an. Für weitere Informationen besuchen Sie mattermost.com.

