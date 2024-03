In einer Zeit, in der Cyberangriffe schneller und raffinierter werden, haben zwei führende Technologieanbieter eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um künstliche Intelligenz (KI) in den Kampf gegen Cyberbedrohungen zu integrieren. Das Austiner Unternehmen, ein Vorreiter in Cloud-basierter Endpunkt- und Cloud-Workload-Sicherheit, arbeitet hierfür mit einem renommierten KI-Spezialisten zusammen. Ziel ist eine Verbesserung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...