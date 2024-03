The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2024ISIN NameUS92343VGF58 VERIZON COMM 21/24US780097BK63 NATWEST GROUP 19/25 FLRXS1576838376 RELX FIN 17/24DE000DD5ANW7 DZ BANK CLN E.9825DE000HLB70W2 LB.HESS.THR.CARRARA02ZG/2AU000XQLQAD1 QUEENSLD TREA. CORP. 2024PTBPIAOM0026 BANCO BPI 19/24 MTNXS1797138960 IBERDROLA INTL 18/UND.FLRGB00B85SFQ54 TREASURY STK 2024 INF.LINDE000DD5AHC1 DZ BANK CLN E.9636US900123CF53 TURKEY 14/24US89236TJX46 TOYOTA M.CRD 22/24 MTNDE000HLB72G1 LB.HESS.THR.CARRARA03ZO/2DE000SLB4279 LDSBK.SAAR OPF A427DE000HLB4579 LB.HESS.THR.CARRARA03G/23DE000DK041E0 DEKA DL FESTZINS 22/24