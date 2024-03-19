The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2024
ISIN Name
US92343VGF58 VERIZON COMM 21/24
US780097BK63 NATWEST GROUP 19/25 FLR
XS1576838376 RELX FIN 17/24
DE000DD5ANW7 DZ BANK CLN E.9825
DE000HLB70W2 LB.HESS.THR.CARRARA02ZG/2
AU000XQLQAD1 QUEENSLD TREA. CORP. 2024
PTBPIAOM0026 BANCO BPI 19/24 MTN
XS1797138960 IBERDROLA INTL 18/UND.FLR
GB00B85SFQ54 TREASURY STK 2024 INF.LIN
DE000DD5AHC1 DZ BANK CLN E.9636
US900123CF53 TURKEY 14/24
US89236TJX46 TOYOTA M.CRD 22/24 MTN
DE000HLB72G1 LB.HESS.THR.CARRARA03ZO/2
DE000SLB4279 LDSBK.SAAR OPF A427
DE000HLB4579 LB.HESS.THR.CARRARA03G/23
DE000DK041E0 DEKA DL FESTZINS 22/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2024
ISIN Name
US92343VGF58 VERIZON COMM 21/24
US780097BK63 NATWEST GROUP 19/25 FLR
XS1576838376 RELX FIN 17/24
DE000DD5ANW7 DZ BANK CLN E.9825
DE000HLB70W2 LB.HESS.THR.CARRARA02ZG/2
AU000XQLQAD1 QUEENSLD TREA. CORP. 2024
PTBPIAOM0026 BANCO BPI 19/24 MTN
XS1797138960 IBERDROLA INTL 18/UND.FLR
GB00B85SFQ54 TREASURY STK 2024 INF.LIN
DE000DD5AHC1 DZ BANK CLN E.9636
US900123CF53 TURKEY 14/24
US89236TJX46 TOYOTA M.CRD 22/24 MTN
DE000HLB72G1 LB.HESS.THR.CARRARA03ZO/2
DE000SLB4279 LDSBK.SAAR OPF A427
DE000HLB4579 LB.HESS.THR.CARRARA03G/23
DE000DK041E0 DEKA DL FESTZINS 22/24