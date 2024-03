Kapsch TrafficCom startet ein Pilotprogramm in Irland, um die Straßen sicherer zu machen. Im Rahmen des Pilotprojekts wird 1.500 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geboten, die C-ITS-Technologie von Kapsch TrafficCom aus erster Hand zu erleben. Der C-ITS-Einsatz erstreckt sich über die Autobahnen M50 und M1 in Dublin und zielt darauf ab, wichtige Informationen über Kollisionen, Staus, Baustellen und schlechte Wetterbedingungen direkt über Bildschirme in den Fahrzeugen zu übermitteln. C-ITS steht für Cooperative Intelligent Transport Systems und ermöglicht den Austausch von Daten zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und Behörden. Das irische Verkehrsmanagement-Projekt NIMS, an dem Kapsch TrafficCom seit Mitte 2020 mitarbeitet, ...

