NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas mit "Outperform" und einem Kursziel von 243 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe zwei turbulente Jahre hinter sich, schrieb Analyst Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sei aber der Weg bereitet für mittelfristig attraktivere Bedingungen. Vor dem Hintergrund einer äußerst günstigen Nachfrage nach erneuerbaren Energien und einem günstigen Preisumfeld prognostiziert er fünf Jahre lang ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 12 Prozent./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 01:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

