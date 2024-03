Die Semperit-Gruppe verbucht für 2023 einen Umsatz in Höhe von 721,1 Mio. Euro (-7,5 Prozent zum Vorjahr). Kostensenkungsprogramme hätten sich bereits mit 5,8 Mio. Euro ergebniswirksam ausgewirkt, so das Unternehmen, das ein bereinigtes EBITDA von 81,7 Mio. Euro (-14,7 Prozent) bzw. unbereinigt von 71,8 Mio. Euro (-28,5 Prozent) vermeldet. Das Ergebnis nach Steuern aus den fortgeführten Geschäftsbereichen war mit 24,9 Mio. Euro positiv (Vorjahr 38,4 Mio. Euro), während der Verlust aus dem mittlerweile verkauften Medizingeschäft wie erwartet deutlich belastete. Das Ergebnis nach Steuern lag somit bei -17,1 Mio. Euro (Vorjahr -5,6 Mio. Euro). Wie bereits mitgeteilt, wird der Vorstand der Ordentlichen Hauptversammlung am 23. April ...

