Die Hannover Rück legte am gestrigen Montag (18. März) die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vor. Die Ergebnisse fielen solide aus. Die Ankündigung einer Dividendenerhöhung sorgte unter den Marktakteuren für gute Stimmung, obgleich sich das nicht in steigenden Kursnotierungen manifestierte.Hannover Rück mit soliden Zahlen Die Hannover Rück gab den Rückversicherungsumsatz (brutto) im Jahr 2023 mit 24,456 Mrd. Euro an. Im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...